”Tämä on todennäköisesti surullisin eläintarina koskaan.”

Ulkomaat

”Tämä on todennäköisesti surullisin eläin­tarina koskaan” – Nigel-merilintu kuoli kuten elikin: laji­toverikse

”Surullisinta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Samalla saarella

Betonilintujen

”Olipa