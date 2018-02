Tällainen on FBI:n Venäjä-tutkintaa koskeva kohumuistio, jonka Trump julkaisi perjantaina – HS kävi läpi keskeiset syytökset

Ulkomaat

Tällainen on FBI:n Venäjä-tutkintaa koskeva kohumuistio, jonka Trump julkaisi perjantaina – HS kävi läpi keske

Yhdysvaltain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

edustajainhuoneen republikaanit julkaisivat https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005551142.html perjantaina muistion, jonka mukaan liittovaltion poliisi FBI ja oikeusministeriö ovat olleet puolueellisia presidentti Donald Trumpin https://www.hs.fi/haku/?query=donald+trumpin lähipiiriin kohdistuvassa Venäjä-tutkinnassa.Julkaisemista edelsi kiivas kiistely siitä, mitä muistion sisältämien tietojen julkitulosta voi seurata.FBI ja monet demokraattipoliitikot vastustivat julkaisua vedoten siihen, että se paljastaa salaisia tiedustelumenetelmiä, aiheuttaa vahinkoa tiedusteluyhteisölle ja Yhdysvaltain poliisiviranomaiselle.Julkaisua puolustaneiden mukaan muistio osoittaa, että FBI ja oikeusministeriö ovat suosineet demokraatteja ja toimineet Trumpia vastaan.Valkoinen talo on julkaissut muistion verkkosivullaan, ja sen voi lukea täällä http://docs.house.gov/meetings/IG/IG00/20180129/106822/HMTG-115-IG00-20180129-SD001.pdf . HS käy läpi, mitkä ovat kohumuistion keskeiset väitteet ja miten se on otettu vastaan.

Mihin muistion väite FBI:n puolueellisuudesta perustuu?

Muistion

Alle nelisivuinen muistio väittää, että FBI käytti väärin tiedusteluvaltuuksiaan, kun se haki vuonna 2016 lupaa Trumpin entisen vapaaehtoisen kampanja-avustajan Carter Pagen https://www.hs.fi/haku/?query=carter+pagen seurantaan. Page oli kuukautta aiemmin lopettanut kampanjan neuvonantajana.FBI oli ollut kiinnostunut Pagen Venäjä-yhteyksistä jo vuosia ennen kuin hän liittyi Trumpin kampanjaan. Page on entinen investointipankkiiri. Hänellä oli yhteyksiä venäläiseen pankinjohtajaan, joka tuomittiin myöhemmin Yhdysvaltain vakoilemisesta.Page on tunnustanut https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005439649.html pitäneensä kampanjan aikana yllä korkean tason yhteyksiä Venäjään. Hän myös suositteli Trumpille Venäjän-matkaa kampanjan aikana.Trumpin hallinto on tähän asti vähätellyt Pagen panosta kampanjaan. Nyt muistio kuitenkin pitää Pagen kohtelua viranomaisten salaliittona, jonka tarkoitus oli vahingoittaa Trumpia ja käyttää tätä aseena hyökkäyksessä FBI:n Venäjä-tutkinnan uskottavuutta vastaan.mukaan FBI:n seurantavaltuuksien hakemus perustui pitkälti tietoihin, jotka ovat peräisin entisen brittiagentin Christopher Steelen https://www.hs.fi/haku/?query=christopher+steelen kirjoittamasta raportista. Se esitti Trumpista erittäin arveluttavia tietoja, jotka liittyivät Trumpin Venäjä-kontakteihin ja jopa seksielämään.Steelen työtä rahoittivat muistion mukaan osittain demokraattipuolue ja Hillary Clintonin https://www.hs.fi/haku/?query=hillary+clintonin presidentinvaalikampanja. Muistiossa ei mainita, että myös republikaanit olivat aiemmin rahoittaneet Steelen työtä.Ongelma muistion mukaan on, että Steele oli selvästi ilmaissut oikeusministeriön virkamiehelle kielteisen näkemyksensä Trumpista ja se teki hänen hankkimistaan tiedoista puolueellisia. FBI oli muistion mukaan tietoinen puolueellisuudesta, mutta tätä ei mainittu, kun seurantalupaa haettiin oikeuden tuomarilta.The Washington Post -lehden tietojen mukaan https://www.washingtonpost.com/world/national-security/justice-dept-told-court-of-sources-political-bias-in-request-to-wiretap-ex-trump-campaign-aide-officials-say/2018/02/02/caecfa86-0852-11e8-8777-2a059f168dd2_story.html oikeus olisi kuitenkin ollut tietoinen, että seurantalupa-anomus perustuu tietoihin, jotka on hankittu poliittisten tahojen rahoituksella.Britannian yleisradioyhtiön BBC:n mukaan http://www.bbc.com/news/world-us-canada-42827167 tuomarit ovat vuodesta 1978 lähtien käsitelleet 35 000 vastaavanlaista seuranta-anomusta ja niistä vain 12 on hylätty. Voi siis kysyä, olisiko tieto Steelen Trumpin vastaisista mielipiteistä johtanut anomuksen hylkäämiseen.

Kuka muistion on tehnyt?

Muistion ovat laatineet edustajainhuoneen republikaanit tiedustelukomitean puheenjohtajan Devin Nunesin https://www.hs.fi/haku/?query=devin+nunesin johdolla. Muistioon viitataankin yhdysvaltalaismediassa ”Nunesin muistiona”.Nunes on Trumpin vankka tukija.Hän joutui huhtikuussa 2017 jäämään pois tiedustelukomitean tutkinnasta, joka koskee Venäjän sekaantumista vuoden 2016 presidentinvaaleihin. Syynä oli, että hän oli puhunut julkisuudessa salaisista tiedusteluraporteista.

Miten muistion tietoja on kommentoitu?

Esimerkiksi

Demokraatit

Valkoinen

Korjaus 3.2.2018 kello 15.15: Muistion julkaisivat edustajainhuoneen tiedustelukomitean republikaanit eikä kongressi, kuten jutussa aiemmin kerrottiin.