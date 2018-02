Kiinan lelupääkaupungissa tehdään suuri osa maailman hittileluista – Uusin suosikki on rypälelima, sormihyrrät löytyvät sen sijaan alennuslaarista

Ulkomaat

Kiinan lelupääkaupungissa tehdään suuri osa maailman hittileluista – Uusin suosikki on rypälelima, sormihyrrät

Yiwu

Todennäköisesti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Juuri

Zhang

Lelumarkkinoilla

Uutistoimisto

Jos

Yiwussa on noin 70 000 myyntikoppia

Yiwusta