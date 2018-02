Ulkomaat

Junat törmäsivät Etelä-Carolinassa Yhdysvalloissa – ainakin kaksi kuollut, loukkaantuneita yli 50

Ainakin

Kyseessä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/CountyLex/status/960085178323537920

Tämä

kaksi on kuollut ja yli 50 loukkaantunut matkustajajunan ja tavarajunan yhteentörmäyksessä Etelä-Carolinassa Yhdysvalloissa sunnuntain vastaisena yönä.Asiasta kertovat paikalliset viranomaiset Twitterissä.Uutistoimisto Reutersin mukaan loukkaantuneita olisi ainakin 70.oli valtion omistaman Amtrak-yhtiön juna, joka kulkee Miamin ja New Yorkin väliä. Se törmäsi CSX-yhtiön tavarajunaan.Matkustajajunan kyydissä oli 139 matkustajaa. Pelastustyöntekijät ovat saaneet kaikki matkustajat ulos junasta ja ainakin 50 loukkaantunutta on viety sairaalaan.on Amtrakin toinen onnettomuus viikon sisällä. Keskiviikkona republikaanien kongressiedustajia kuljettanut juna törmäsi roska-autoon Virginiassa Yhdysvalloissa. Juna oli viemässä kongressiedustajia Washingtonista Länsi-Virginiaan puolueen vetäytymistilaisuuteen.Uutinen päivittyy.