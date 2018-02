Hakkeri Lauri Lovea ei luovuteta Yhdysvaltoihin – Love HS:lle: ”Luotin 80-prosenttisesti, että tuomio on myönteinen. Olen helpottunut”

Kuka?

Lauri Loven isä on britti ja äiti suomalainen



Hakkeri Lauri Love syntyi Englannissa 1984 ja opiskeli Glasgow'n yliopistossa tietotekniikkaa ja fysiikkaa. Love toimi myös Occupy Glasgow -liikkeessä.



Loven isä on britti ja äiti suomalainen. Sukunimi Love on skottilaista perua.



Suomea murtaen puhuva Love on suorittanut siviilipalveluksen Tampereen yliopiston alaisessa instituutissa 2008.



Yhdysvallat syyttää häntä tietomurtorikoksista vuosilta 2012 ja 2013.



Yhdysvalloissa häntä odottaa jopa 99 vuoden vankeustuomio.



Britanniassa yli sata kansanedustajaa eri puolueista vetosi edelliseen presidenttiin Barack Obamaan, jotta Loven luovutuspyyntö kumottaisiin.