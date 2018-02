HS matkusti Piilaaksoon selvittämään, mitä pelätty tekoäly oikein on – se on kuin supertehokas vauva, sanoo tekoälyä markkinoiva Jaana Heikkilä, mutta mitä hän sillä tarkoittaa? Tekoälyn alalla on meneillään valtava buumi. Pahimmillaan sen manataan tuhoavan ihmiskunnan, mutta todellisuus on paljon arkisempi.