Ministeri Ardalan Shekarabi haluaa paperittomat ulos Ruotsista, vaikka hän oli itse lapsena yksi heistä – ”Rinnakkaisyhteiskunta ei ole vaihtoehto”

Ulkomaat

Ministeri Ardalan Shekarabi haluaa paperittomat ulos Ruotsista, vaikka hän oli itse lapsena yksi heistä – ”Rin

Tukholma

Keväällä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Shekarabi

Tuolloin

Shekarabi

Kunnissa

Syyskuun vaalien jälkeen Ruotsia uhkaa umpikuja – ”Pitäisi mennä kohti Suomen mallia”

Ruotsissa