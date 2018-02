Ulkomaat

Yksi ihminen kuoli ja 12 haavoittui veitsihyökkäyksessä Pekingissä Kiinassa

ihminen kuoli ja 12 haavoittui veitsihyökkäyksessä Kiinan pääkaupungissa Pekingissä sunnuntaina.Poliisi on ottanut kiinni hyökkäyksestä epäillyn 35-vuotiaan miehen. Mies on tunnustanut teon poliisille. Viranomaisten mukaan teon syynä ovat miehen henkilökohtaiset ongelmat.Veitsihyökkäys tapahtui vilkkaassa ostoskeskuksessa lounasaikaan. Silminnäkijän mukaan hyökkääjä oli yhtäkkiä ottanut veitsen repustaan ja alkanut puukottaa satunnaisia ihmisiä.muihin maihin verrattuna väkivaltarikokset ovat harvinaisia Kiinassa. Erityisesti suuret kaupungit ovat tarkasti valvottuja.Viime vuosien aikana Kiinassa on kuitenkin tapahtunut hyökkäyksiä, joissa on käytetty aseena veistä tai kirvestä, koska maan ampuma-aseita koskeva lainsäädäntö on tiukka.