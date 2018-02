Ulkomaat

Pyörremyrsky Gita riepotteli Samoaa ja lähestyy Tongaa – saarivaltioon julistettu hätätila

Tyynellä

Vaikka

valtamerellä sijaitsevaan saarivaltio Tongaan on julistettu hätätila.Uutistoimisto AFP:n mukaan hätätila julistettiin maanantaina, kun voimakas pyörremyrsky Gita kulki suoraan kohti 100­000 asukkaan Tongaa.Pyörremyrsky uhkaa kasvaa voimakkaimmaksi, viidennen asteen pyörremyrskyksi ennen kuin se saapuu Tongaan maanantai-iltana paikallista aikaa. Tongassa kello on 11 tuntia Suomea edellä.Gitan ennustetaan iskevän suoraan maan väkirikkaimmaille saarelle Tongatapulle, jossa sijaitsee myös 75­000 asukkaan pääkaupunki Nuku´alofa.pyörremyrsky ei osuisi suoraan Tongatapulle, se aiheuttaisi silti tuhoa. Gita etenee tällä hetkellä jopa 275 kilometrin tuntinopeudella ja nostattaa kymmenmetrisiä aaltoja.Gita on jo aiheuttanut sekasortoa naapurisaari Samoalla, jossa myrsky aiheutti tulvimista, katkoi sähköjä ja johti parin sadan ihmisen evakuointiin.