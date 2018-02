Ulkomaat

Junat törmäsivät Itävallassa: Ainakin yksi kuoli, useita loukkaantui

Itävallassa

Steiermarkin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

on kaksi junaa törmäsi toisiinsa maanantaina iltapäivällä, kertoo Itävallan valtiollinen rautatieyhtiö ÖBB. Ainakin yksi ihminen kuoli ja useita loukkaantui.ÖBB julkaisi tiedotteen onnettomuudesta Twitterissä.Onnettomuus sattui Niklasdorfissa Steiermarkin osavaltiossa. Rautatieyhtiön mukaan lähijuna ja Eurocity-pikajuna törmäsivät toisiinsa toistaiseksi tuntemattomasta syystä kello 13.45 Suomen aikaa. Useita vaunuja suistui raiteilta, yhtiö kertoo.poliisin mukaan loukkaantuneita on 22, ja he loukkaantuivat lievästi. Loukkaantuneista kolme on lapsia.Kuollut matkustaja oli poliisin mukaan nainen.Junayhtiö kertoi aiemmin, että alustavien tietojen mukaan osa loukkaantuneista on loukkaantunut vakavasti.