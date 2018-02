Kaatuuko brexit sittenkin? Paroni Adonis haastaa EU-eron ja vaatii uutta kansanäänestystä, kun brexit-kapina ylittää puoluerajat

Ulkomaat

Kaatuuko brexit sittenkin? Paroni Adonis haastaa EU-eron ja vaatii uutta kansanäänestystä, kun brexit-kapina y

Lontoo

Britannian

Nyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Adonis

Mutta

EU-ero

Brexit

https://www.theguardian.com/politics/2017/nov/15/daily-telegraph-brexit-mutineers-front-page-has-backfired-say-mps

https://www.theguardian.com/business/2017/aug/10/experts-strike-back-how-economists-proved-right-on-brexit

Ainakaan