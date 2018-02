Reuters: Yhdysvaltain ilmaiskussa kuoli tai haavoittui noin 300 venäläistaistelijaa – Venäjä kiistää tiedot ”länsimedian disinformaationa”

Ulkomaat

Reuters: Yhdysvaltain ilmaiskussa kuoli tai haavoittui noin 300 venäläistaistelijaa – Venäjä kiistää tiedot ”l

Pohjois-Syyriassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Taistelu

Reuters

Venäjä

Yhdysvallat