Ulkomaat

Vuosi Saksan ja Turkin pelinappulana – Mikään toimittaja Deniz Yücelin vapauttamisessa ei ole sattumaa

München

Münchenin

Mikään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Saksan

Tapaus

Koko

Turkin

Tasapainoilua.

Saksan