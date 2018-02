Maailman turvallisuuspolitiikan kerma on kokoontunut Müncheniin – HS seuraa kiinnostavimpia puheenvuoroja

Münchenin turvallisuuskonferenssin puhujana aloitti Saksan ulkoministeri Sigmar Gabriel. Hänen mukaansa eurooppalaisten on pysyttävä yhtenäisenä, jos Euroopassa halutaan varmistaa alueen turvallisuus. Kyse on vapaudesta, Gabriel muistuttaa.

Kiinan nousu on muuttanut vallan tasapainoa maailmassa. Kiina kehittää vaihtoehtoista järjestelmää, joka ei perustu vapaudelle ja demokratialle. He edistävät malliaan, ja heillä on siiihen oikeus, mutta meidän on puolustettava omaa malliamme, Gabriel sanoo. Siksi Yhdysvaltojen ja Euroopan yhteistyö on tärkeää niin eurooppalaisille kuin Yhdysvalloillekin.