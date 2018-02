Karttagrafiikka näyttää viime vuosien lukemattomat ampumiset koulujen alueella Yhdysvalloissa – mutta vain murto-osaa voi pitää varsinaisina kouluampumisina

Ulkomaat

Joukkoampumisten jälkeen Yhdysvalloissa käynnistyy tyypillisesti keskustelu maan aselaeista. Niin nytkin. Tuoreen Floridan kouluampumisen jälkeen esimerkiksi mediamoguli Rupert Murdochin https://www.hs.fi/haku/?query=rupert+murdochin omistama New York Post vetosi etusivullaan presidentti Donald Trumpiin https://www.hs.fi/haku/?query=donald+trumpiin . Otsikko pyytää presidenttiä toimimaan.



Aselakien tiukentamista vastaan lobbaa vaikutusvaltainen asejärjestö NRA.



Uutistoimisto AFP kertoi perjantaina, että Trump vastustaa vankumatta tiukennuksia aselakeihin. Sen sijaan hän on Floridan tragedian jälkeen luvannut työskennellä ihmisten mielenterveyden ja koulujen turvallisuuden parantamiseksi.



Trump on tulkinnut , että kouluampumisten syvin syy ovat mielenterveysongelmat. Väite on tyypillinen niille, jotka vastustavat aselakien tiukennuksia.



Uutistoimisto Reuters kiinnitti huomiota siihen, että joissakin Yhdysvaltojen osavaltioissa on laki, jonka nojalla poliisin ja perheenjäsenten näkemysten nojalla henkilöltä voidaan evätä oikeus aseen omistamiseen, jos henkilön katsotaan olevan aseistettuna vaaraksi. Floridassa tällaista lakia ei kuitenkaan ole, Reuters huomauttaa.



Esimerkiksi Kaliforniassa olisi voitu evätä oikeus aseeseen henkilöltä, joka on toiminut sosiaalisessa mediassa kuten Floridan kouluampuja.