Ulkomaat

Viro on herkuttelijoiden maa, jossa rummimunaankin saatetaan tujauttaa votkaa – ”Alkoholi antaa erityissäväyks

Jotkut

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Niin tekee

Veltmann

Helsingin Sanomien toimittajat ovat jalkautuneet viikoksi Viroon. Väliaikainen Tallinnan-toimitus tekee töitä Postimees-lehden tiloissa Viron satavuotispäivän kunniaksi. Virolainen elämä ja puheenaiheet ovat koko viikon näkyvästi esillä sekä digitaalisesti HS.fi:ssä että painetussa lehdessä.