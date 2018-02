Ulkomaat

puhuttiin, että Suomea ja Viroa yhdistää kieli. Nykyään kieli on käytännössä ainoa asia, joka meitä erottaa.” Näin totesi Viron presidentti Kersti Kaljulaid Helsingin Sanomien haastattelussa keskiviikkona.Kaljulaidin viesti on tärkeä. Jos kieli on merkittävin erottava tekijä, olemme todella lähellä toisiamme. Virolaiset kun ovat ainoa kansa, jonka kieltä suomenkielinen pystyy edes joten kuten ymmärtämään.Virolaisten ja suomalaisten läheisyys on kulttuurista rikkautta, joka luo ympärilleen turvallisuutta. Parhaimmillaan suomalaisten ja virolaisten suhteet ovat niin arkisia, että niiden todelliseen syvyyteen havahtuu vasta tärkeinä juhlapäivinä.syystä Helsingin Sanomat perusti kuluvan viikon ajaksi väliaikaisen toimituksen Tallinnaan yhteistyössä Postimees-lehden kanssa. Pop-up-toimituksessa työskennellyt toimittaja Juuso Määttänen teki olennaisen huomion viikon varrelta: ”Paras suositus Virosta on se, että viettää täällä aikaa enemmän kuin päivän tai kaksi ja ennen kaikkea se, että tutustuu virolaisiin. Olen viikon aikana jutellut nuorten kanssa, ja heidän ajatuksensa maasta ja sen tulevaisuudesta ovat olleet äärimmäisen kiinnostavia.”Suhteiden syventämiseen on yhä enemmän mahdollisuuksia. Tuhannet suomalaiset opiskelevat Virossa, virolaiset puolestaan ovat Suomen suurin ulkomaalaisryhmä. Työmarkkinat ovat jo lähes sulautuneet yhteen.Virosta on paljon opittavaa digitaalisena mallimaana. Koulutuksessakin Suomen kannattaa ottaa oppia. Virossa on onnistuttu paremmin tasaamaan poikien ja tyttöjen tasoeroja koulussa.ymmärretään, millainen myönteinen voima piilee nuorten osallistamisessa ja motivoinnissa.Viime kesänä kävin poikani kanssa nuorten laulu- ja tanssijuhlilla Tallinnassa. Kaikki esiintyjät olivat jo miehitysajan jälkeen syntynyttä sukupolvea. Näille nuorille neuvostoaika on sukujen perimätietoa ja historiankirjojen kertomuksia.Tunnelma oli iloinen ja samalla herkkä. Kun kymmenet tuhannet virolaislapset kajauttivat 26-vuotiaan kapellimestarin Rasmus Puurin johdolla hänen säveltämänsä Meie-laulun, synkkyys ja paatos loistivat poissaolollaan.Laulun sanoissa kannustettiin juuri niihin asioihin, joiden avulla virolaiset ovat pärjänneet aikaisemminkin: rohkeuteen ja omien unelmien toteuttamiseen. ”En halua olla vaiti”, nuoret lauloivat.Edellisen kerran olin ollut laulujuhlilla 27 vuotta aikaisemmin. Tuolloin Tallinnan laululavalle kokoontuneet virolaiset lauloivat itseään rohkeasti kohti seuraavana vuonna koittanutta vapautta.suhteita on kuvattu sanalla ”kohtalonyhteys”. Ilmaisulle on ollut katetta historian vaikeissa käännekohdissa.Nykyisin maiden läheisyyttä voi kuitenkin paremmin tarkastella aktiivisen yhteispelin näkökulmasta. Kohtalon sijasta molempien kansojen tulevaisuutta ja hyvinvointia muovaavat enemmänkin sekä oma että yhteinen aktiivisuus. Yhä läheisemmät suhteet ovat siksi suuri lahja Suomenlahden molemmin puolin.Paljon onnea Viro ja virolaiset!