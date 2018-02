HS seuraa Viron sata­vuotispäivän juhlintaa: ”Kaikki on mahdollista, jos kansa sitä oikein toivoo” – Itsenäisyyspäivää on juhlistettu lipunnostolla ja paraatilla Tuhannet virolaiset aloittivat itsenäisyyspäivän auringonnousun aikaan Tallinnan Toompean mäellä. Lipun nostosta keskiaikaisen Pitkän Hermannin torniin on viime vuosina kehkeytynyt suuri kansanjuhla.