Pyhän haudan kirkko suljettiin Jerusalemissa – kristityt protestoivat Israelin verotusaikeita vastaan

kirkkokunnan johtajat päätyivät sunnuntaina harvinaiseen toimenpiteeseen, kun he sulkivat Jerusalemin vanhassakaupungissa sijaitsevan Pyhän haudan kirkon ovet kävijöiltä, kertoo uutistoimisto AFP.Kirkko suljettiin, koska kristityt johtajat katsovat Israelin yrittävän heikentää kristittyjen asemaa Jerusalemissa. Israel nimittäin suunnittelee alkavansa verottaa kirkon sellaista omaisuutta, jonka se tulkitsee olevan kaupallisessa käytössä.vapautettaisiin Israelin viranomaisten mukaan uskonnon harjoittamiseen tai opettamiseen tarkoitetut paikat.Kristityt kuitenkin katsovat, että verotus mahdollistaisi kirkon omaisuuden pakkolunastuksen, AFP kertoo.”Tämä muistuttaa meitä samantapaisista laeista, jotka säädettiin juutalaisia vastaan Euroopan pimeänä aikakautena”, kristillisen kirkkokunnan johtajat toteavat lausunnossaan.haudan kirkko on rakennettu paikalle, jossa Jeesuksen ristiinnaulitsemisen paikan ja haudan uskotaan sijainneen. Kirkko on kristinuskoa tunnustavien pyhin paikka ja pyhiinvaelluksen kohde. Kirkon sulkemisajan pituudesta ei sunnuntaina ollut tietoa.Kirkko on myös suosittu turistikohde. Sunnuntaina sen luona nähtiin hämmentyneitä ja pettyneitä matkailijoita, jotka eivät päässeetkään kirkkoon sisälle, AFP kertoo.