Saksan liittokansleri Angela Merkel nostaa ärhäköimmän arvostelijansa ministeriksi – Jens Spahn veisi kristillisdemokraatit reippaasti oikealle

Ulkomaat

Saksan liittokansleri Angela Merkel nostaa ärhäköimmän arvostelijansa ministeriksi – Jens Spahn veisi kristill

Berliini

Saksan

Ministerilistaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Merkel

Kramp-Karrenbaueria

Hallitusneuvottelut