Venäläishakkerit iskivät Saksan hallituksen tietoverkkoon – haittaohjelma on saattanut olla salaisessa verkossa jopa vuoden

Venäläishakkerit iskivät Saksan hallituksen tietoverkkoon – haittaohjelma on saattanut olla salaisessa verkossa

Berliini

Hakkerit

Sitä,

Venäjän

Venäjän hallintoon yhdistetyn APT28-hakkeriryhmän ovat tunkeutunut onnistuneesti haittaohjelmalla Saksan hallituksen tietoverkkoon, vahvisti Saksan sisäministeriö keskiviikkoiltana. Hyökkääjäksi epäillään venäläistä APT28-hakkeriryhmää, DPA-uutistoimisto kertoo.

Hakkeriryhmä on DPA:n mukaan päässyt haittaohjelmalla käsiksi salaisiin tietoihin tunkeutumalla ulkoministeriön ja puolustusministeriön verkkoihin ja myös Saksan liittovaltion ylimpien viranomaisten päätoimipaikkojen väliseen puheviestintään ja tietoliikenteeseen (Informationsverbund Berlin–Bonn, IVBB). IVBB-verkko on luotu nimenomaan kyberhyökkäyksien estämiseksi, ja sitä käyttävät kanslerinvirasto, ministeriöt ja tiedustelupalvelut.

Saksan turvallisuusviranomaiset tunnistivat hyökkäyksen viime joulukuussa. Haittaohjelma oli ollut ministeriöiden tietoverkoissa varsin pitkään, mahdollisesti jopa koko vuoden.

Sitä, kuinka syvälle Saksan hallituksen ja keskeisten ministeriöiden tietoihin hakkerit pääsivät käsiksi, on selvitetty viime kuukaudet hyvin tiiviisti.

Jos kävisi ilmi, että hakkereilla todella on ollut pääsy Saksan hallituksen omaan salaiseen tietoverkkoon, olisi sillä hyvin mittavat seuraukset. DPA:lle kommentoinut nimetön tiedustelulähde kuvasi tätä tilannetta pahimmaksi mahdolliseksi onnettomuudeksi.

Vakoilua ja tietomurtoa selvittävät muun muassa Saksan liittovaltion informaatioturvallisuusviraston (BSI), Saksan sisäisen tiedustelupalvelu BfV:n ja Saksan ulkomaantiedustelusta vastaavan BND:n asiantuntijat.

Venäjän hallintoon yhdistetyn APT28-ryhmän on epäilty vakoilleen Saksan liittopäiviä vuonna 2015. Sama ryhmä hakkeroi myös Yhdysvaltojen vaalien alla demokraattien sähköposteja.