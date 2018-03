Siviilien hätä Syyrian Itä-Ghoutassa pahenee joka hetki – Miksi hallitus pommittaa Damaskoksen lähiöitä juuri nyt ja mihin tilanne voi johtaa?

Ulkomaat

Siviilien hätä Syyrian Itä-Ghoutassa pahenee joka hetki – Miksi hallitus pommittaa Damaskoksen lähiöitä juuri

Mitä Itä-Ghoutassa tapahtuu?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Keitä Itä-Ghoutan alueella asuu?

Miksi juuri nyt?

Mihin tilanne johtaa?

Millaista apua siviilit ovat saaneet?