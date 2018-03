Ulkomaat

Mayn brexit-linja sai lisää realismia: Muistutti kovista faktoista ja siitä, että markkinoille pääsy heikkenee

Lontoo

Britannian

Viesti

Mayn

May

May

Keskiviikkona

HS seurasi Mayn puhetta hetki hetkeltä:

Ei mikään järisyttävä puhe, mutta paljon enemmän realismia kuin ennen. Kuulemiin Lontoosta!



May myönsi myös, että EU-tuomioistuimella tulee olemaan tuomiovaltaa jonkin aikaa brexitin jälkeen. Hän muistutti, että edessä on vaikeita faktoja, eikä Britannia voi saada kaikkea mitä on aiemmin halunnut. Samalla hän muistutti EU:ta, että kaikissa kauppasopimuksissa on hieman "rusinoiden poimintaa".



Jaa



May lopetti. 45 minuuttia. Ensimmäistä kertaa pääministeri myönsi, että brexitin jälkeen pääsy markkinoille heikkenee.



Mayn loppusanat muulle EU:lle: tiedämme mitä haluamme ja ymmärrämme teidän periaatteenne. Ryhtykäämme töihin.



Lopuksi Britannian ylistys: innovaatioiden kehto, vapaakaupan kirittäjä.



Ensi viikolla Britannia julkaisee uuden esityksen, joka käy läpi finanssialan tulevaisuutta brexitin jälkeen.



Finanssiala: May toivoo keskinäistä pääsyä EU:n ja Britannian markkinoille. Samoin energiamarkkinoille. Digimarkkinoilla May haluaa Britannialle omaa liikkumavaraa. May pikalukee pitkää listaansa.



Britannia jättää EU:n yhteisestä maatalous- ja kalastuspolittikasta, May muistuttaa. Maatalouspolitiikasta palveluihin. May hyppelee aiheesta toiseen.



May toistaa vanhan kantansa, että Britannia jättää EU:n tulliliiton. Vain lähtemällä se voi solmia omia kauppasopimuksia. Tavoitteena on uudenlainen tulliliitto, tullikumppanuus.



May sekaantuu sanoissaan, ja korjaa.



Britannia on valmis noudattamaan tiettyjen EU-elimien sääntöjä, kuten lääkesääntelyn.



Britannia ei halua tulleja eikä tariffeja. Rajamuodollisuuksiakaan ei kuulemma juuri tarvita. May toistaa vanhan kantansa, että Britannia voisi pysytellä tietyillä sektoreilla EU-sääntöjen kelkassa. EU:n mukaan Britannia ei voi valita oman mielensä mukaan, missä ollaan mukana ja missä ei. Ristiriita.



Britanniaa on syytetty siitä, että se yrittää poimia rusinat EU-pullasta (cherry-picking). Nyt May sanoo, että jokaisessa kauppasopimuksessa on rusinoiden poimintaa.



May painotti jälleen EU-kansalaisten oikeuksia Britanniassa. Täytyy muistaa, että tulevat oikeudet ovat yhä täysin riippuvaisia siitä, saavuttavatko Britannia ja EU brexit-sopimuksen. Brittihallitus ei ole taannut vielä mitään.



Britannia haluaa riippumattoman sovitteluelimen, joka ratkaisee EU:n ja Britannian kiistat. Tämäkin oli tiedossa.



Olen luottavainen, että saavutamme sopimuksen, May sanoo. Nyt pitää vain löytää "uusi balanssi". May haluaa EU-UK-sopimuksen, joka on laajempi ja syvempi kuin yksikään nykyinen kauppasopimus. Hänestä tämä on myös EU:n etu.



May alleviivaa, että tulevaisuudessa markkinoille pääsy ei ole enää yhtä helppoa kuin nyt. Se on "kova fakta". Kanada-tyylinen sopimuskaan ei kelpaa.



May toistaa vanhan argumenttinsa, että tulevaisuudessa EU-lait eivät enää päde Britanniassa, eikä EU-tuomioistuimella ole tuomiovaltaa. Siksi hän ei halua EU-tuomioistuimesta brexit-riitojen sovittelijaa.



May painottaa myös, että Pohjois-Irlanti ei tule jäämään EU:n valtapiiriin. Siis mitä tehdään?



May toistaa jälleen kerran, että ei halua tiukkoja rajamuodollisuuksia Pohjois-Irlannin rajalle. Hän myöntää, että Britannia ei yksin löydä tähän ratkaisua.



Nyt May siirtyy isoon kipupisteeseen eli Pohjois-Irlannin tilanteeseen brexitin jälkeen.



Brexit on monimutkainen juttu, May myöntää. Tämäkin oli hyvin kaikkien tiedossa.



Skotlannissa ja Pohjois-Irlannissa tuskin uskotaan tähän, kun May painottaa Yhdistyneen kuningaskunnan yhtenäisyyttä brexit-neuvotteluissa.



Tavoitteena on kestävä sopimus, joka suojelee työpaikkoja ja tuo turvallisuutta. Sopimuksen tulee kuulemma tukea modernia ja avointa ja kansainvälistä Britanniaa.



May haluaa, että EU-kansanäänestyksen tulosta kunnioitetaan. Ei uutta tässä.



Ensin May haluaa katsoa ensin hetken menneisyyteen: hän aloitti 18 kuukautta pääministerinä. May lupasi silloin, että hänen hallituksensa työskentelee kaikkien hyväksi Britanniassa, taustasta riippumatta. Tämä on kuulemma hänen ohjenuoransa brexit-neuvotteluissakin.



May kiittää ensin niitä, jotka säätä uhmaten ovat lähteneet tänään töihin.



Nyt aloittaa May!



Arvovieraat ottavat ottaneet nyt paikkansa. Pääministerin pitäisi saapua muutaman minuutin sisällä. Ulkoministeri Boris Johnson ei pääse paikalle, hän on jäänyt lumen takia kiikkiin Budapestiin.



EU-johtajat ovat moittineet Mayta siitä, että hänellä ei ole konkreettista ja realistista näkemystä brexitin jälkeisestä ajasta. Tänään kuullaan, onko Maylla uutta tarjottavaa.



Yleisö odottelee yhä pääministeriä... Alun perin Mayn piti puhua tänään Newcastlessa Koillis-Englannissa, mutta puheenpitopaikka siirrettiin viimetingassa Lontooseen. Lumisada on pannut raideliikenteen Britanniassa sekaisin.



May on jo ilmoittanut, että tulevan UK-EU-sopimuksen pitää täyttää viisi ehtoa. Minkälaista sopimusta Britannia konkreettisesti tavoittelee, se on auki.



Hyvää iltapäivää Lontoosta! Aivan kohta alkaa pääministeri Theresa Mayn brexit-linjapuhe. May aikoo kertoa, mitä hän toivoo Britannian ja EU:n tulevalta suhteelta brexitin jälkeen. Yleisö toivoo yksityiskohtia.