Ulkomaat

Ainakin neljä ihmistä kuoli lumivyöryssä Ranskan Alpeilla

Ainakin neljä ihmistä kuoli ja yksi loukkaantui lumivyöryssä Ranskan Alpeilla perjantaina. Lisäksi yksi ihminen on kateissa, kertovat viranomaiset uutistoimisto Reutersin mukaan.



Ryhmä oli laskettelemassa Mercantourin kansallispuiston liepeillä Kaakkois-Ranskassa. Kansallispuisto sijaitsee lähellä Italian rajaa. Ryhmä lasketteli merkittyjen rinteiden ulkopuolella.



Ranskan meteorologisen laitoksen mukaan alueen lumivyöryriski on nyt korkea, uutistoimisto AFP kertoo. Ranskan Alpeilla on satanut kuluneella viikolla runsaasti lunta, kun poikkeukselliset sääolosuhteet ovat koetelleet Eurooppaa.