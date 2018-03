Ulkomaat

”Isoiksi vauvoiksi” haukutut nuoret italialaiset eivät jää äidin helmoihin laiskuuttaan

, saanko kysyä, kuinka vanha olet?” kysyi eräs nuori milanolaisnainen kahvilan portaissa. Olimme juuri käyneet läpi hänen uraunelmiaan, ja niiden toteutumisen heikkoja mahdollisuuksia. Vaaleista nainen ei uskonut löytyvän helppoa ratkaisua työahdinkoon.Katsoin ikäistäni naista silmiin ja vastasin täyttäneeni juuri 26 vuotta. Nainen oli juuri kertonut haaveilevansa kirjoittajan töistä, eikä lopulta kommentoinut ikääni mitenkään. Tällä hetkellä minä elän hänen unelmaansa, onneksi samalla myös omaani.Se lohduttaa minua, mutta ei tuota milanolaisnaista.italialaisilla nuorilla aikuisilla ei suinkaan mene työelämässä huonosti, mutta ne, joilla menee, tuntevat toivottomuutta.Italialaiset nuoret aikuiset on leimattu bamboccioni-sanalla isoiksi vauvoiksi, jotka eivät muuta pois kotoaan. Kyse ei kuitenkaan ole tahdon asiasta. Harva nuori aikuinen pystyy muuttamaan omilleen ilman tulolähteitä.Vaikea työllistymistilanne riistää italialaisilta paljon muutakin kuin ansaintamahdollisuuden. Se vie myös tilaisuuden taloudelliseen itsenäisyyteen, vastuunkantoon ja etenemismahdollisuuksiin.Monet tapaamistani italialaisista olivat totaalisen kyllästyneitä työtilanteeseen. Osa epäili, ettei saa koskaan Italiasta koulutustaan vastaavaa työtä. Poliitikkojen lupauksia he eivät niele.Pettymys työmarkkinoihin oli yhteistä niin yliopistosta valmistuneille kuin ammatillisen koulutuksen saaneille. Pettymys ei myöskään tuntenut puoluerajoja vaan venyi niin oikealle kuin vasemmalle.Työllisyystilanteen parantamiseen ei ole Italiassa yksinkertaista vastausta. Järjestelmä on monimutkainen, ja se vaatisi suuria uudistuksia. Vaalien alla luvataan paljon, mutta nähtäväksi jää, miten lupaukset toteutuvat.eroista huolimatta minulla ja ikääni ihmetelleellä milanolaisnaisella on paljon yhteistä. Meillä molemmilla on samoja haaveita, mutta tällä hetkellä erilaiset mahdollisuudet niiden toteuttamiseen.Minä pohdin, pystynkö koskaan hankkimaan omistusasuntoa, hän puolestaan sitä, milloin rahat riittävät muuttoon pois lapsuudenkodista.Molemmat nauroimme ajatukselle eläkkeestä. Hieman katkerasti ajattelimme, että joudumme olemaan työelämässä ikuisesti. Juuri sen takia meidän sukupolvemme edustajille on niin tärkeää saada työ, jossa me viihdymme.