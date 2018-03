Syyrian joukot ovat vallanneet jo neljänneksen Itä-Ghoutasta – YK:n avustussaattue ei pääse siviilien luo Syyrian piiritettyyn Itä-Ghoutaan

Ulkomaat

Syyrian joukot ovat vallanneet jo neljänneksen Itä-Ghoutasta – YK:n avustussaattue ei pääse siviilien luo Syyr

Syyrian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tulitauon

Tänä

joukot ovat vallanneet jo neljänneksen Itä-Ghoutasta, kertoo sotaa tarkkaileva brittiläinen Syrian Observatory for Human Rights -järjestö uutistoimisto AFP:n mukaan.Piiritetyllä alueella apua odottaa noin 400 000 siviiliä. He ovat olleet piiritettyinä vuodesta 2013 asti.Alueen ihmisiä on vaikea avustaa, sillä YK:n ja humanitääristen järjestöjen avustussaattue ei pääse etenemään hallituksen joukkojen piirittämään Itä-Ghoutaan Syyriassa, kertoo uutistoimisto Reuters.Muun muassa ensiaputarvikkeita, lääkkeitä ja ruokaa kuljettavien rekkojen oli määrä päästä piiritysalueelle Dumaan sunnuntaina, mutta suunnitelma ei toteudu, sillä taistelut jatkuvat alueella. Diplomaattilähteiden mukaan Syyrian hallitus ei antanut lupaa etenemiseen, eikä turvallisuutta voitu taata.”Saattue Itä-Ghoutaan ei voi edetä tänään”, YK:sta kerrotaan Reutersille.Piiritysalueen ulkopuolella pääsyä odottaa 40 rekallista tarvikkeita.”Pysymme valmiudessa kuljettaaksemme epätoivoisesti tarvittavaa apua heti kun olosuhteet sen sallivat.”sijaan meneillään on useita uusia iskuja, vahvistavat hallituksen joukot uutistoimisto Reutersin mukaan. Armeija kertoo tulittaneensa sotilaskohteiksi katsomiaan alueita Itä-Ghoutassa kahden päivän ajan vastauksena Damaskokseen kohdistuneisiin hyökkäyksiin.Hallituksen joukot kertovat vallanneensa uusia alueita ja surmanneensa paljon kapinallissotilaita. He myös syyttävät kapinallisia siviilien käyttämisestä ihmiskilpinä.Syyrian armeijan tiedotteen mukaan joukot ovat ovat tappaneet ”suuren joukon terroristeja” sekä tuhonneet lukuisia tunneleita ja komentokeskuksia, kertoi Reuters.Armeijan mukaan operaatioita ei ole tehty Venäjän organisoiman tulitauon aikana.Sotaa seuraava järjestö arvioi, että sadat perheet ovat sunnuntaina paenneet Mesraban kylään keskittyvää pommitusta.vuonna Itä-Ghoutaan on päästetty vain yksi pieni avustussaattue, jolla oli mukanaan tarpeita noin 7 200 ihmiselle.Vaatimukset aselevosta ja avustuskuljetusten sallimisesta eivät ole tuottaneet Itä-Ghoutassa tulosta. YK kertoo tiedotteessa, että väkivalta alueella on eskaloitunut. Helmikuun 18. päivän jälkeen piiritysalueella on tapettu yli 600 ihmistä. Loukkaantuneita on tuhansia.”Kaivatun tauon sijaan näemme yhä lisää taistelua, lisää kuolemaa ja lisää järkyttäviä kertomuksia nälästä ja sairaaloiden pommittamisesta. Siviilien kollektiivista rankaisemista ei yksinkertaisesti voi hyväksyä”, tiedotteessa sanotaan.