YK syyttää Venäjää ja Yhdysvaltoja siviilien pommittamisesta Syyriassa – raportti vihjaa ensi kertaa, että Venäjä on saattanut syyllistyä Syyriassa sotarikokseen

sekä Yhdysvaltain johtaman liittouman tekemissä ilmaiskuissa on kuollut selvästi enemmän siviilejä kuin mitä virallisesti annetaan ymmärtää, YK:n tiistaina julkaisema sotarikosraportti paljastaa.Vuoden 2017 kuluessa Syyrian sota on YK-raportin mukaan kiihtynyt jälleen uudelle tasolle, ja varsinkin siviilit ovat joutuneet tästä kärsimään. Raportti ruotii Syyrian väkivaltaisuuksia viime vuodelta ja päättyy katsauksessaan tammikuun 15. päivään 2018.mukaan Syyrian armeija on jatkanut kansainvälisen oikeuden vastaisesti kemiallisia iskuja kapinallisia vastaan, vaikka Syyria kiistää kemiallisten aseiden käytön. Jihadistijärjestö Isis sekä muut kapinallisjärjestöt ovat syyllistyneet raportin mukaan lukuisiin sotarikoksiin.Kapinalliset ovat tehneet iskuja siviilikohteisiin ja käyttäneet siviileitä ihmiskilpinään, raportti kertoo.vakavimmista tapauksista on raportin mukaan Venäjän viime marraskuussa tekemä ilmaisku torille Atarebissa lähellä Aleppoa. Iskussa kuoli ainakin 84 ihmistä.YK:n sotarikostutkijat eivät löytäneet todisteita siitä, että Venäjä olisi iskenyt suunnitelmallisesti siviilejä vastaan torilla. Raportin mukaan isku voi kuitenkin täyttää sotarikoksen tunnuspiirteet, koska se tehtiin summittaisesti ohjaamattomilla raketeilla ja koska isku johti siviilien kuolemiin.Kyse on ensimmäisestä kerrasta, kun YK:n tutkintakomissio syyttää Venäjää suoraan mahdollisista sotarikoksista.Yhdysvaltain johtaman liittouman tekemää iskua koulurakennukseen lähellä Raqqaa tappoivat jopa 150 paikallista asukasta maaliskuussa 2017, raportti paljastaa. Iskujen jälkeen Yhdysvaltain puolustusministeriö väitti, että kuolleita oli muutamia kymmeniä ja että kaikki uhrit olivat aseistettuja kapinallisia, eivät siviilejä.YK:n tutkijat eivät kuitenkaan löytäneet todisteita siitä, että jihadistijärjestö Isisin asemiehet olisivat olleet paikalla. Raportin mukaan Yhdysvaltojen johtama liittouma rikkoi kansainvälistä oikeutta, sillä sotaa käyvien osapuolen velvollisuus on suojella siviilejä.tiedot perustuvat 500 haastatteluun, joita on tehty iskujen uhrien sekä silminnäkijöiden kanssa eri puolilla Syyriaa. Haastattelut jouduttiin tekemään sosiaalisen median välityksellä, sillä Syyrian hallinto ei päästänyt sotarikostutkijoita paikan päälle.Raportti syyttää Syyrian hallitusta kemiallisista iskuista kapinallisten alueelle Itä-Ghoutassa ja Harastassa. Raportin mukaan Syyria käytti ainakin kolme kertaa klooria ilmaiskuissa Itä-Ghoutaan viime heinäkuussa.YK:n tutkijat muistuttavat, että kemiallisten aseiden käyttö on kansainvälisen oikeuden vastaista, vaikka kohteena olisi aseistautuneita vihollistaistelijoita.vuotta jatkuneessa Syyrian sodassa on kuollut arviolta lähes neljäsataatuhatta ihmistä ja yli satatuhatta on kadoksissa. Yli kymmenen miljoonaa ihmistä on joutunut pakenemaan kodeistaan.Sota käynnistyi 2011, kun Syyrian hallitus vastasi väkivaltaisesti kansalaisten demokratiavaatimuksiin. Kansannousu muuttui pian sisällissodaksi ja lopulta alueelliseksi konfliktiksi. Sotaan on osallistunut uskonnollisia ääriliikkeitä ja niiden tukijatahoja, kuten Saudi-Arabia ja Iran.Yhdysvallat on tukenut Syyrian hallintoa vastaan taistelevia kapinallisjoukkoja sekä kurdeja, kun taas Venäjä on taistellut Syyrian hallituksen puolella.-raportti suosittelee, että mahdollisten sotarikosten uhrien vaatimukset ja oikeudet on otettava keskeiseksi rauhanneuvotteluja.Armahdukset eivät voi tulla kyseeseen niille, jotka ovat syyllistyneet tai olleet määräämässä muita ”vakaviin ihmisoikeusrikoksiin, sotarikoksiin, rikoksiin ihmisyyttä vastaa tai kansanmurhiin”, raportti summaa.