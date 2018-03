Ulkomaat

YK:n turvaneuvosto hätäkokoukseen Syyrian epäonnistuneen tulitauon vuoksi

YK:n

Turvaneuvosto

Vuodesta

turvaneuvosto kokoontuu keskiviikkona hätäkokoukseen Syyrian epäonnistuneen tulitauon vuoksi, diplomaattilähteet kertovat.Ranskan ja Britannian kutsuma kokous pidetään suljettujen ovien takana keskiviikkona kello 17 Suomen aikaa, uutistoimisto AFP kertoo. Kokouksessa käsitellään Itä-Ghoutan lohdutonta tilannetta.Syyrian armeija on jatkanut Damaskoksen kyljessä sijaitsevan kapinallisalueen pommituksia ja valtaamista tulitaukoponnisteluista huolimatta.hyväksyi yksimielisesti helmikuun 24. päivänä päätöslauselman, jossa vaaditaan ItäGhoutaan 30 päivän tulitaukoa, jotta humanitaarinen apu saataisiin perille ja siviilejä evakuoitua kirjavien kapinallisryhmien hallitsemalta alueelta. Myös Venäjä, joka tukee Syyrian hallitusta, hyväksyi päätöslauselman.Ensimmäinen avustuskuljetus pääsi Itä-Ghoutaan maanantaina, mutta operaatio jouduttiin keskeyttämään pikaisesti, kun Syyria teki sinne ilmaiskuja. Ainakin 68 siviiliä kuoli iskussa, kertoo uutistoimisto AFP.Ilma- ja tykistöiskut sekä rakettituli viimeiselle laajalle kapinallisalueelle Syyrian pääkaupungin läheisyydessä ovat tappaneet satoja ihmisiä sen jälkeen kun Syyrian armeija käynnisti operaation 18. helmikuuta. Itä-Ghoutan kapinalliset ovat myös ampuneet raketteja summittaisesti Damaskokseen tappaen siviilejä.2013 saarrettu Itä-Ghouta on jakautunut useiden keskenään kilpailevien kapinallisryhmien hallitsemiin alueisiin. Alueella toimii muun muassa maltillisena pidetty Vapaan Syyrian armeija, mutta paikalla on myös jihadistisia ääriliikkeitä, kuten terroristiverkosto al-Qaidaan kytköksissä oleva Nusran rintama.Itä-Ghoutassa arvellaan asuvan satojatuhansia siviilejä.Syyrian hallitus kutsuu iskuja taisteluksi terrorismia vastaan.