Ulkomaat

Valkoinen talo: Jotkin maat saatetaan jättää tullien ulkopuolelle – Amerikkalais­tutkija kehottaa pelaamaan ai

Washington

Yhdysvaltain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Trumpin

”Toivon,

Kauppasota voi romuttaa kaiken.

Gagnonin

”Protektionistit ja nationalistit pyörittävät nyt show’ta.”

Gary Cohnin

Cohn on