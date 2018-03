Tippaaminen voi tuntua kalliilta ja kiusalliselta, mutta Yhdysvalloissa se on välttämättömyys – näin tippaat matkalla oikein

Ulkomaat

Tippaaminen voi tuntua kalliilta ja kiusalliselta, mutta Yhdysvalloissa se on välttämättömyys – näin tippaat m

Washington

Muutettuaan

Suomalaisturistista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Tippi

Suomalaisesta

Tarjoilija

Kiinassa tippaus voi jopa hämmentää, kertoo Pekingin-kirjeenvaihtaja Katriina Pajari

Kiinassa

Kysy Britanniassa, mihin tippisi menevät, kehottaa Lontoon-kirjeenvaihtaja Annamari Sipilä

Britan­niassa

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005589504.html