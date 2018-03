Oikeussalissa näytettiin Kim Wallin viimeiset tekstiviestit – HS seuraa sukellusvenemurhasta epäillyn Peter Madsenin oikeudenkäyntiä, Madsen kiistää syytteet

Syyttäjä näyttää piirroskuvan avulla, mistä eri kohdista Wallin ruumiinosista löytyi pistojälkiä. On hirvittävää ajatella, että Wallin salissa olevat omaiset joutuvat katsomaan tätä. Wallin vanhemmat ovat antaneet haastatteluja. Heidän toiveensa on, että Wall tultaisiin muistamaan ennen kaikkea työstään. Hänen nimissään on perustettu nuoria naistoimittajia tukeva rahasto, johon on kertynyt lahjoituksia jo yli 200 000 dollaria.