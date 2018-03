Ulkomaat

Syyriassa epäillään jälleen uutta kaasuiskua

epäillään jälleen uutta kaasuiskua kemiallisilla aseilla, kertoo Syyrian sotatilannetta tarkkaileva SOHR-järjestö.Ainakin 60 ihmisen kerrotaan kärsineen hengitysvaikeuksista sen jälkeen, kun Damaskoksen lähellä olevaa Itä-Ghoutan kapinallisaluetta pommitettiin.Paikalliset lääkärit kertoivat hoitaneensa 29 potilasta, joiden epäillään altistuneen kloorikaasulle. Syyrian hallituksen joukot ovat pommittaneet aluetta viime aikoina tuntuvasti, eikä apua ole saatu kuljetettua paikalle.on kiistänyt toistuvasti syytteet, joiden mukaan se olisi käyttänyt kemiallisia aseita maata repineessä sodassa. Syyria allekirjoitti 2013 kemialliset aseet kieltävän sopimuksen. Syyria on syyttänyt kemiallisista aseista kapinallisia.Torstaina kerrotuissa iskuissa ei tiettävästi kuollut kukaan.YK:n selvitysten mukaan hallituksen joukot ovat käyttäneet kloorikaasua ainakin kolmesti 2013 ja 2015. Sodassa epäillään käytetyn myös sariinia,”Tilanteen aiheuttamaa henkistä traumaa ei voi edes kuvailla”, avustusjärjestö SAMS totesi tiedotteessa.Itä-Ghoutassa on erittäin paha. Esimerkiksi torstaina Punainen risti joutui perumaan avustusoperaationsa alueelle.Itä-Ghouta on ollut piiritettynä 2013 lähtien. Ruokaa, lääkkeitä ja muita päivittäistavaroista on Itä-Ghoutassa erittäin vaikeaa saada.