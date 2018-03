The New York Timesin muisto­kirjoituksista suurin osa on käsitellyt valkoisia miehiä – lehti teki naistenpäivänä korjausliikkeen ja julkaisi nekrologeja ”huomiotta jääneistä naisista” Lehti muisti muun muassa kuuluisaa kiinalaista runoilijaa, mielipiteitä jakanutta valokuvaajaa sekä vannoutunutta transihmisten puolustajaa.