Päiväkodissa meille esiteltiin 4-vuotiaan harrastuksia, jotka helpottavat yliopistoon pääsyä – Ei ihme, että l

katukuvasta puuttuu usein yksi arkinen asia: lapset. Päiväkoti-ikäisiä, alakoululaisia tai teinejä näkee harvoin missään, koska läksyjä, lisätunteja ja harrastuksia on niin paljon. Tuoreen tutkimuksen mukaan ala- ja yläkoululaiset tekevät keskimäärin kolme tuntia kotitehtäviä joka päivä.Lasten elämä on usein ladattu valtavilla suorituspaineilla. Vanhemmat piiskaavat lapsiaan opiskelemaan enemmän, opettajat nostavat riman korkealle.Lapsia väsyttää, mutta Kiinassa koulutus on kaikki kaikessa. Vanhemmat eivät uskalla päästää lapsiaan helpolla.Muutama päivä sitten kerrottiin, että Hangzhoussa oppilaat saavat jatkossa palauttaa kotiläksyt keskeneräisinä vanhemman allekirjoituksella kuitattuna, elleivät ne ole valmiit iltakymmeneen mennessä.Kaikessa karuudessaan uutinen oli hyvä.eletään paraikaa vaihetta, jossa lapsia ilmoitetaan kevään harrastuskaudelle.Oman lapseni päiväkodissa näytetunteja on ollut tällä viikolla joka ilta. Harrastaminen on äärimmäisen tavoitteellista.Päiväkodin tapaamisessa esiteltiin, mitkä harrastukset helpottavat lasten yliopistoon pääsyä – vaikka kyseiset ”hakijat” ovat vasta nelivuotiaita. Suunnitteilla on myös päiväkotiperheiden yhteismatka Australiaan. Matkalla tutustutaan muun muassa Sydneyn yliopistoon.Siinä, missä Suomessa lasten harrastusryhmien nimet ovat tasoa Jumppapörriäiset, täällä yhden tarjolla olevan kerhon nimi on Eliittilapset.Kiinassa ei höntsätä. Kerhoinfossa jalkapallovalmentajan ansioluettelo käytiin läpi voitettujen otteluiden tarkkuudella.on myös yhteiskerhoja vanhemmille ja lapsille.Yhdellä niistä opetellaan lukemaan satukirjoja ääneen. Tapa on yleistynyt täällä vasta nuorempien sukupolvien keskuudessa. Kiinassa on kirjastoja, mutta lapsiperheet käyttävät niitä harvoin.Lukukurssilta saa kirjan kotiin joka viikko. Kun ihmettelin miksi, kaveri selitti, että ihmiset haluavat lukea uusia, eivät kenenkään vanhoja. Vain köyhät käyttävät kierrätettyä.Meidän lapsi haluaisi balettiin tai luisteluun, koska kaveritkin käyvät niissä. Kysyin tutulta tytöltä, onko luisteleminen hauskaa. ”Ei varsinaisesti, sillä kaikki itkevät venyttelyissä”, hän vastasi.melkein kaikilla päiväkoti-ikäisillä on jo useampi harrastus. Peruskattaukseen kuuluu englannintunteja, urheilua, musiikkia ja tiedettä.Lapsen päiväkodissa oli keskiviikkona näytetunnit etiketistä, logiikasta ja draamasta. Vielä vuosi sitten en osannut kuvitella nelivuotiasta, joka harrastaa etikettiä, mutta Kiina on opettanut.Meillä toiveena olisi harrastus, jossa lapselle tulisi hiki ja naurusta punaiset posket, mutta ei stressiä.Toistaiseksi etsimme yhä.