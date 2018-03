Ulkomaat

Florida kiristi ase­lakeja ensimmäistä kertaa 20 vuoteen – kiistellyin pykälä antaa koulu­henkilökunnalle luva

Washington

Floridan

Uusi laki

Laki ei

kuvernööri allekirjoitti myöhään perjantaina Suomen aikaa osavaltiolle uuden, entistä kireämmän aselain, joka on nimetty Marjory Stoneman Douglasin lukion mukaan.Joukkomurhassa lukiossa kuoli 17 ihmistä Valentinenpäivänä.nostaa aseiden ostamisen ikärajan 18 vuodesta 21 vuoteen ja pidentää odotusajan kolmeen päivään, jotta ostajan tausta voidaan tarkistaa. Se kieltää pomppuperät, joilla ase voidaan muuttaa sarjatulta ampuvaksi. Laki antaa myös poliiseille entistä laajemmat oikeudet takavarikoida aseet väliaikaisesti ihmisiltä, joilla epäillään mielenterveysongelmia.Lain kiistellyin pykälä antaa ammuntakoulutusta saaneelle koulun henkilökunnalle, kuten kirjastonhoitajille, koulun urheilujoukkueen valmentajille tai kuraattoreille, oikeuden kantaa asetta koulussa. Ne luokanopettajat, joilla ei ole poliisi- tai armeijataustaa, eivät saa aseistautua. Lisäksi koulupiirin ja paikallisen poliisilaitoksen pitää hyväksyä henkilökunnan jäsenen aseistaminen.Opettajien ammattiliitto vastusti kouluhenkilökunnan aseistamista koskevaa lakipykälää. Uutiskanava CNN:n mukaan opettajat sanoivat, että heidän ei pitäisi joutua valitsemaan hyökkääjän taltuttamisen ja oppilaiden suojelun välillä.kuitenkaan mene niin pitkälle kuin monet aseaktivistit olisivat toivoneet.Uusi laki ei kiellä armeijatyylisiä puoliautomaattiaseita tai AR-15-kivääreitä, jolla Douglasin lukion joukkomurha tehtiin. Se ei myöskään ulota aseiden ostajien taustan tarkistusta esimerkiksi yksityisiin ihmisiin, jotka myyvät eteenpäin aseitaan.Silti lakia voi pitää voittona lukiolaisille, jotka ovat vaatineet kiristyksiä aselakeihin Douglasin lukion ampumisen jälkeen. Floridan kuvernööri on republikaani ja osavaltion kongressissa enemmistö on republikaaneja, jotka ovat aiemmin vastustaneet aselakien kiristämistä.The New York Times -lehden mukaan Florida kiristääkin aselakejaan nyt ensimmäistä kertaa 20 vuoteen.Nuoret aikovat jatkaa kampanjaansa, jotta aselakeja kiristettäisiin myös koko maassa. Washingtoniin suunnitellaan suurta aseidenvastaista marssia kahden viikon kuluttua.