Suomalainen vaikuttaa helposti töykeältä Britanniassa – syy on suomen kielessä, josta puuttuu kaikkein tärkein sana

Ulkomaat

Suomalainen vaikuttaa helposti töykeältä Britanniassa – syy on suomen kielessä, josta puuttuu kaikkein tärkein

Eton

Suomenkielinen

Suomessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Etonin

Peruskohteliaisuudet

Shelley

Hyvien

Suomalaisesta

Saksalaisten taikasana on bitte, vinkkaa Berliinin kirjeenvaihtaja Anna-Liina Kauhanen

Saksalaisten

Bitte

Kiinassa palaute pitää lukea rivien välistä, ohjeistaa Pekingin-kirjeenvaihtaja Katriina Pajari

Kiinassa

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005595241.html

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005589504.html