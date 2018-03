Ulkomaat

Thaimaassa on vietetty kansallista norsupäivää – 70 norsua pääsi nauttimaan noutopöydästä

Thaimaan entisessä pääkaupungissa, Ayutthayassa seitsemisenkymmentä norsua sai tänään kutsun noutopöytään. Kaupungissa vietettiin kansallista norsupäivää.



Juhlapäivää on vietetty vuodesta 1998 lähtien. Nimikkopäivä perustettiin muistuttamaan thaimaalaisia norsujen merkityksestä. Maassa on käytetty kesytettyjä norsuja työtehtävissä vuosisatojen ajan.



Juhlapäivän kutsuvierasnorsuille oli tänään tarjolla noutopöytä, jossa oli tarjolla vesimeloneja ja muita herkkuja. Kaupungin asukkaat saivat puolestaan ruokkia eläimiä.



Norsut ovat tarjonneet tuhansille turisteille ikimuistoisia elämyksiä, mutta norsujen kohtelua on myös arvosteltu.