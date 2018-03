Angela Merkelin uusi hallitus haluaa EU:n, josta on vastusta Trumpille, Putinille ja Xille

Fakta

Saksan uusi hallitus



Angela Merkel valitaan keskiviikkona neljännen kerran Saksan liittokansleriksi.



Hallituksen muodostaa kolme puoluetta: kristillisdemokraattinen CDU, Baijerin kristillissosiaalinen unioni CSU ja sosiaalidemokraatit eli SPD.



CDU:lla on liittokanslerin lisäksi kuusi ministeriä, CSU:lla kolme ja SPD:llä kolme.



SPD:llä on kolme keskeistä avainministeriä: ulkoministeri on Heiko Maas, valtiovarainministeri Olaf Scholz ja työministeri Hubertus Heil.