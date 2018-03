Ulkomaat

Meidän koulussa harjoitellaan ampujalta piiloutumista

Washington

Floridan

Jotkut

Keskiviikkona

kouluampuminen johti siihen, että uhkaukset kouluja vastaan ovat lisääntyneet kautta Yhdysvaltojen. Häiriköt käyttävät tilaisuutta hyväkseen.Omien lastemme alakoulussa Washingtonin esikaupungissa järjestettiin keskiviikkona tilaisuus vanhempien rauhoittamiseksi. Poliisin mukaan kuntamme kouluja on uhattu viime viikkoina sekä tuhopoltolla että joukkomurhalla, mutta toistaiseksi mitään ei ole tapahtunut. Pilapuheetkin otetaan nyt hyvin vakavasti.Koululla oli kahvia, donitseja ja noin 40 äitiä ja isää. Rehtori kävi läpi turvaohjeet ja kertoi siitä, millaisia evakuointiharjoituksia koulussa tehdään. Yksi niistä järjestettiin heti Floridan kouluampumisen jälkeen, mutta 5–11-vuotiaille oppilaille ei puhuttu ampumisesta vaan sanottiin, että harjoitus pidettiin, koska sattui olemaan niin lämmin ja aurinkoinen päivä.Tilaisuudessakaan ei käytetty sanaa ”ampuminen” vaan puhuttiin ”tapahtumasta”, joka on yksi uhka esimerkiksi tornadon ja maanjäristyksen ohella. Tapahtuman tapahtuessa oppilaita on opetettu piiloutumaan luokkahuoneen perällä ja muistutettu, ettei luokanovea saa avata kenellekään.vanhemmat kysyivät, eikö alakouluun pitäisi saada samanlainen aseistettu vartija kuin on lukiossa ja läheisessä yksityiskoulussa, jossa on poliitikkojen lapsia. Rehtorin mukaan henkilökunnan aseistamisesta puhutaan osavaltiotasolla, mutta kouluihin siitä ei ole tullut ohjeita. Meidän koulumme lähellä on poliisiasema, joten virkavalta ehtii paikalle parissa minuutissa.Kaikista harjoituksista, lukoista ja neljästä kamerasta huolimatta koulua on todellisuudessa mahdotonta suojella. Jos pahin tapahtuu, harjoittelulla voidaan korkeintaan pienentää uhrien määrää.Vanhemmille tämä kaikki jättää haljun olon. Mitään nopeaa ratkaisua ei ole olemassa.mieleen palasi se, mitä yksi Douglasin lukion oppilaan äiti sanoi Floridassa: ”Voisinpa vain viedä lapseni toiseen maahan. Nyt tekisin sen heti.”