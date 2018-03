Ulkomaat

Tanska aikoo säätää maahanmuuttaja­lähiöiden asukkaille eri lait päästäkseen eroon ”ghetoista” – Pääministeri

Korsør.

Tanska

Keski-ikäinen asukas on työntänyt päänsä ulos kerrostalon ikkunasta Korsørin Motalavejenillä Tanskassa. Hän kuvaa puhelimellaan näkyä, jota ei näillä pihoilla ole ennen nähty.Tanskan pääministeri Lars Løkke Rasmussen https://www.hs.fi/haku/?query=lars+l%C3%B8kke+rasmussen poseeraa alhaalla rapun edessä. Ympärillä pyörii levoton rykelmä stressaantuneita avustajia ja ryppyotsaisia turvamiehiä. Kamerat räpsyvät, kun pääministeri kättelee paikallisia päättäjiä.Mahtaakohan ikkunan mies tietää, että pian tämäkin talo revitään maan tasalle osana Rasmussenin suunnitelmaa? Tietääkö hän kotinsa kuuluvan hallituksen ”ghetto-listalle” ja ”rinnakkaisyhteiskuntaan”, jota vastaan hallitus nyt taistelee?on Pohjoismaiden maahanmuuttopolitiikan kovanaama. Sen linjaukset ovat tavallisesti kautta linjan ankarampia kuin pohjoisnaapuri Ruotsin. Suomeenkin verrattuna keskustelun sävy on tiukempi, vaikka tulijamäärät ovat nyt olleet pienempiä. Tanskasta haki turvapaikkaa vuosina 2015, 2016 ja 2017 yhteensä 31 000 ihmistä, saman verran kuin Suomesta pelkästään vuonna 2015.Tänä talvena ankaruus on noussut uudelle tasolle. Tanskan suurimmat puolueet kilpailevat nyt siitä, kenellä on šokeeraavin maahanmuuttajia koskeva kiristysehdotus.Demarit ehdottivat, että turvapaikkaa ei enää ollenkaan voisi hakea Tanskan maaperällä ja että Tanskaan otettavien ”ei-länsimaalaisten” määrälle asetettaisiin raja. Tällaisia etnisesti määriteltyjä kiintiöitä eivät ole ehdottaneet Ruotsissa edes ruotsidemokraatit tai Suomessa perussuomalaiset.Tanskan hallitusta johtaa liberaali Venstre-puolue. Sen nokitus tähän kilpaan on tuore ”ghetto-suunnitelma” https://oim.dk/media/19035/et_danmark_uden_parallelsamfund_pdfa.pdf ”Tanska ilman rinnakkaisyhteiskuntaa – ei ghettoja vuonna 2030”, kuuluu sen otsikko.Suunnitelman ydintä ovat säännöt ja sanktiot, jotka asettaisivat maahanmuuttajavaltaisten ongelmalähiöiden asukkaat lain edessä eriarvoiseen asemaan verrattuna muihin tanskalaisiin.Paljon on saanut huomiota esimerkiksi ehdotus tuplarangaistuksista. Laki antaisi poliisille mahdollisuuden päättää, että esimerkiksi Korsørin Motalavejenillä tehdyistä rikoksista saisi kaksinkertaisen rangaistuksen määrättynä aikana. Muutos koskisi tiettyjä rikoksia, esimerkiksi huumerikoksia ja vahingontekoja.Tästä herää ilmiselvä kysymys: eikö ihmisten pitäisi olla lain edessä tasaveroisia?Rasmussen on päättänyt ghetto-vierailunsa Korsørin yhteisökahvilan eteen keskelle toimittajarypästä. Kysytään asiaa suoraan häneltä.

Miten vastaatte arvosteluun syrjinnästä?

