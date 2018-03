Ulkomaat

55-vuotias ranskalaismies kiipesi pariisilaispilvenpiirtäjän huipulle – video näyttää luvattoman suorituksen

Nyt toistetaan : Näin ranskalaismies kiipesi pariisilaispilvenpiirtäjän huipulle

Alain Robert kiipesi keskiviikkona Pariisissa 187-metrisen Tour Total-pilvenpiirtäjän huipulle. Rakennus on Pariisin neljänneksi korkein. Urakkaan kului aikaa hieman yli tunti.



Vuosien aikana Robert on kiivennyt lukuisien pilvenpiirtäjien ja merkkirakennusten huipulle. Kivuttujen rakennusten listalle kuuluu esimerkiksi Dubaissa oleva Burj Khalifa -pilvenpiirtäjä. Se on maailman korkein rakennus. Hänen meriittilistalleen kuuluvat myös Eiffel-torni ja Sydneyn oopperatalo. Kaikkiaan hän on kiivennyt yli 150 pilvenpiirtäjän huipulle.



Useimmiten Robert kiipeää ilman lupaa ja hänet on pidätetty lukuisia kertoja. Keskiviikkonakin turvallisuusmiehet estivät ensimmäisen kiipeily-yrityksen. Toisella kerralla hän kuitenkin onnistui yrityksessään.



Robert on aloittanut kiipeilyharrastuksensa 11-vuotiaana. Tänä vuonna hän täyttää 56 vuotta.