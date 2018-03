Ulkomaat

YK:n raportti: Syyrian hallituksen joukot ovat käyttäneet raiskausta järjestelmällisesti aseena

Syyrian

Raiskausten

YK:n

hallituksen joukot ja niiden rinnalla taistelevat aseistetut ryhmittymät ovat järjestelmällisesti raiskanneet ja seksuaalisesti pahoinpidelleet naisia, tyttöjä ja miehiä, kertoi YK:n tuore raportti.Teot ovat sotarikoksia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan, YK:n tutkijat sanoivat torstaina uutistoimisto Reutersin mukaan.Raportin mukaan uhrit kärsivät häpeästä, masennuksesta, raskauksien keskenmenoista, virtsankarkailusta ja impotenssista. Lisäksi osa uhreista on tullut perheidensä hylkäämiksi.Raportti on toimitettu YK:n ihmisoikeusneuvostolle, kertoi uutistoimisto AFP.tarkoituksena on ollut rangaista yhteisöjä, jotka ovat vastustaneet hallituksen joukkoja. Seksuaalista väkivaltaa on käytetty myös tunnustusten pakottamiseen, tietojen keräämiseen ja pelotteluun, raportissa sanotaan.Myös oppositiojoukkojen kerrotaan käyttäneen seksuaalista väkivaltaa ja kidutusta, mutta hallituksen joukkoja huomattavasti pienemmässä mittakaavassa.Raportti kertoo terroristijärjestö Isisin ja muiden ääriryhmien teloittaneen naisia, miehiä ja lapsia esimerkiksi aviorikosten takia. Lisäksi tyttöjä on pakotettu naimisiin ja seksuaalivähemmistöjä vainottu.tutkintakomission 29-sivuista raporttia varten haastateltiin 454 ihmistä, joiden joukossa oli uhreja, uhrien sukulaisia, silminnäkijöitä, loikkareita, lakimiehiä ja terveydenhuoltohenkilökuntaa.Raportin mukaan Syyrian hallituksen joukot raiskasivat sekä naisia että miehiä esimerkiksi kotietsintöjen aikana. Raiskauksia on tehty myös tarkastuspisteillä ja pidätyskeskuksissa.”Naisten ja tyttöjen raiskauksia raportoitiin 20:llä hallituksen poliittisella ja sotilaallisella toimialueella, miesten 15 alueella”, YK:n sotarikostutkijoiden lausunnossa sanotaan Reutersin mukaan.Raiskauksia on tehty muun muassa Homsissa, Aleppossa ja Damaskoksessa.Syyrian sota on kestänyt seitsemän vuotta, ja sen aikana on kuollut yli 350 000 ihmistä.