Yli 150 000 siviiliä on paennut muutamassa päivässä Turkin piirittämästä Afrinista Pohjois-Syyriassa – Turkki kiistää pommittaneensa kaupungin keskussairaalaa

Ulkomaat

Yli 150 000 siviiliä on paennut muutamassa päivässä Turkin piirittämästä Afrinista Pohjois-Syyriassa – Turkki

Pohjois-Syyriassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Turkki

Lounais-Syyriassa