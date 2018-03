Ruotsissa on neljän vuoden aikana kadonnut lähes 4 500 karkotuspäätöksen saanutta lasta – ”On olemassa alle seitsemänvuotiaita lapsia, joista emme tiedä mitään”

Ulkomaat

Ruotsissa on neljän vuoden aikana kadonnut lähes 4 500 karkotuspäätöksen saanutta lasta – ”On olemassa alle se

Ruotsissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Karkotuspäätöksen

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005348733.html

Lapsiasiavaltuutettu

Tukholman

Lapsiasiavaltuutetun