Yhdysvaltojen itäosiin odotetaan lumimyrskyä – lentoja perutaan, kouluja suljetaan

New Yorkissa

uusi myrsky iskee tällä viikolla Yhdysvaltojen itäosiin lumentulon kera. Myrsky tietää sitä, että keskiviikkona suljetaan kouluja sekä perutaan lentoja ja bussi- ja junavuoroja.Lunta saattaa tulla keskiviikon ja torstain aikana jopa 30 senttimetriä muun muassa New Yorkissa, Philadelphiassa ja Bostonissa.Kansallinen sääpalvelu National Weather Service varoittaa, että lumi, räntä ja jää tekevät matkustamisesta erittäin vaarallista, ellei mahdotonta.on jo peruttu yli 2 000 lentoa. Kouluja on suljettu esimerkiksi New Yorkissa ja Philadelphiassa.Voimakkaan lumentulon ennakoidaan myös aiheuttavan laajoja sähkökatkoja.