Saksalaiselta maatilalta löytyi lintuinfluenssaa – samaa viruskantaa tavattu muuallakin Euroopassa

maatilalla on tapettu kaikki linnut, koska tilalta löytyi lintuinfluenssaa, kertoo uutistoimisto Reuters. Tapaus vahvistaa lintuinfluenssan leviämistä, sillä samaa viruskantaa on tänä vuonna löydetty myös Britanniasta, Hollannista ja Ruotsista.Saksalaistila sijaitsee Euroopan samalla kulmalla, Pohjanmeren rannikolla lähellä Tanskaa olevassa Hallig Süderoogin saaressa. Karttakuvien perusteella saarella on vain yksi maatila.Saaren maatilalla oli 57 kanaa sekä kalkkunoita, ankkoja ja hanhia.tyypiltään erittäin sairastuttava H5N6, kertoo Schleswig-Holsteinin osavaltion maatalousministeriö Reutersille. Sen mukaan kyseessä on ensimmäinen kerta, kun virusta löytyy Saksasta.Virus on tarttunut myös ihmisiin, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO verkkosivuillaan. Niiden mukaan Kiinan laboratorioissa on varmistettu 19 tartuntaa, ja kuusi ihmistä on kuollut.Ensimmäiset havainnot H5N6:n ihmistartunnoista tehtiin Kiinassa jo vuonna 2014. Tauti ei tiettävästi ole tarttunut ihmisestä ihmiseen.Esimerkiksi Hollannissa tautilöytö johti helmikuussa lähes 40 000 linnun kuolemaan. Niistä noin 230 oli sairastunut, loput teurastettiin, Reuters kertoo.tarkoitetaan influenssa A -viruksia, joita esiintyy pääasiassa luonnonvaraisissa linnuissa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Luonnonvaraisista linnuista ne voivat levitä myös siipikarjaan.H5N6 on yksi influenssa A(H5) -viruksen alatyyppi, joka on tähän asti levinnyt pitkin Itä- ja Kaakkois-Aasiaa. Ensimmäinen eurooppalainen havainto tehtiin Kreikassa.