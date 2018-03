Ulkomaat

Kaaos parlamentissa – opposition penkki­riveistä lensi kyynel­kaasupanos juuri ennen tärkeää äänestystä Kosovo

parlamentin istuntosali Pristinassa täyttyi keskiviikkona kyynelkaasulla. Kaasupanos näytti lentävän pääoppositiopuolueen penkkiriveistä, kertoo uutistoimisto Reuters.Parlamentti oli äänestämässä naapurinsa Montenegron kanssa tehtävästä rajasopimuksesta. Kosovo toivoisi pääsevänsä edes joskus EU:n jäseneksi. Nyt sen 1,8 miljoonaa kansalaista tarvitsee Schengen-alueelle päästäkseen viisumin.Edes viisumivapaus ei etene, ennen kuin albaanienemmistöinen Kosovo on sopinut rajoistaan.Kosovo ei vielä ole edes täysin itsenäinen, vaikka se irtautui Serbiasta kymmenen vuotta sitten. Suurin osa YK:n jäsenmaista on tunnustanut sen, mutta turvallisuusneuvoston pysyvät jäsenmaat Venäjä ja Kiina haraavat vastaan.Serbian edeltäjästä Jugoslaviasta maa irtautui käytännössä jo vuonna 1999 Kosovon sodan myötä.lensi parlamentin puhemiehistön eteen vasemmistolaisen oppositiopuolueen penkkirivistöstä. Uutistoimisto AFP:n mukaan puolue vastustaa rajasopimusta, koska sen tulkinnan mukaan Kosovo menettäisi sopimuksessa tuhansia hehtaareja maata Montenegrolle.Saman puolueen edustajat ovat aikaisemminkin tehostaneet kantojaan kyynelkaasulla, AFP kertoo.Kosovo on tätä nykyä ainoa Balkanin alueen maa, jonka asukkaat tarvitsevat viisumin EU-alueelle. Montenegro on hyväksynyt rajasopimuksen omalta puoleltaan.