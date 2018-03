Robert Frank Pence nimitettiin yöllä USA:n uudeksi Suomen-suurlähettilääksi – aloittanut jo suomalaiseen kirjallisuuteen tutustumisen

Ulkomaat

Robert Frank Pence nimitettiin yöllä USA:n uudeksi Suomen-suurlähettilääksi – aloittanut jo suomalaiseen kirja

Washington

Yhdysvaltain

Pence on

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suurlähettiläät

Pencellä on

Pence toimii