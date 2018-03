Ulkomaat

Lontoon keskustassa löytyi epäilyttävä paketti, poliisi pyytää välttämään aluetta

Britannian poliisi pyytää ihmisiä välttämään Mary Axen aluetta Lontoon keskustassa. Alueelta on saatu ilmoitus epäilyttävästä paketista.



Poliisi on paikalla ja tutkii asiaa. Saadun ilmoituksen mukaan epäilyttävä paketti on Gherkin’s-nimellä tunnetun rakennuksen lähellä.