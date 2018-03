Ulkomaat

Panttivankitilanteessa haavoittunut poliisi kuoli Ranskassa

Nyt toistetaan : Tältä tilanne näytti Trèbesissä varhain iltapäivällä

Ranskassa terrorihyökkäyksessä itsensä panttivankeihin vaihtanut poliisi on kuollut. Poliisi loukkaantui ja hänet vietiin sairaalaan, missä häntä yritettiin pelastaa.



Panttivankitilanne perjantaina Etelä-Ranskan Trèbesissä on nyt vaatinut ainakin viiden ihmisen hengen. Loukkaantuneiden määräksi on kerrottu 15.



Tilanne päättyi poliisin tekemään rynnäkköön supermarketissa, kun poliisi ampui asemiehen kuoliaaksi.